Aanpassingen aan box 3-heffing weer stapje dichterbij

De aanpassingen aan de zogeheten box 3-heffing, belasting op vermogen, bij de inkomstenbelasting is weer een stapje dichterbij. Daarbij zou er in de toekomst meer gekeken moeten worden naar het daadwerkelijke rendement op eigen vermogen in plaats van een vaste veronderstelde verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Vanuit zowel de Tweede Kamer als het kabinet klinkt de wens om de regeling te herzien en daarmee vooral de kleine spaarders te ontzien.