Privacywaakhonden: verbied camera’s die gezichten herkennen

Slimme camera’s die gezichten van voorbijgangers scannen en mensen in een fractie van een seconde kunnen identificeren, zouden verboden moeten worden. Daartoe roepen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de andere Europese privacywaakhonden op. „‘Elke camera met gezichtsherkenning die we ophangen op straat, in het park, de trein of de bus, is een stap dichter bij een surveillancemaatschappij”, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.