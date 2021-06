Ruim 250 huurders van studio’s in Amsterdam moeten de kosten terugkrijgen die ze hebben betaald voor gemeenschappelijke voorzieningen in hun woningcomplex. De kantonrechter heeft bepaald dat verhuurder Change=Amsterdam dit geld ten onrechte heeft geïnd. Het gaat om zo’n 75 tot 120 euro per maand die de huurders moesten betalen, bovenop hun huur en servicekosten van 600 tot 700 euro.