Oud-wethouder Hester Maij van Amsterdam heeft maandag het spits afgebeten in de verhoren voor de raadsenquête over afvalverwerker AEB. Ze zei dat er in haar tijd veel vertrouwen was in het bedrijf. „We waren er heel trots op. Het was vooruitstrevend, had de laagste tarieven voor de verwerking van afval, was heel innovatief en concurrerend ten opzichte van andere bedrijven in Nederland.”