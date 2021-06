Beleggers schuiven Amerikaanse rentezorgen aan de kant

De Europese aandelenbeurzen krabbelden maandag wat op na de zware verliezen van afgelopen week. Beleggers schoven de zorgen over een sneller dan verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten aan de kant en gingen op zoek naar koopjes. De rentevrees laaide vrijdag verder op nadat het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, verklaarde dat de Amerikaanse rente mogelijk eind volgend jaar al wordt verhoogd. Een hogere rente maakt beleggingen in aandelen minder aantrekkelijk.