Museum en sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht stelt het bastion waarop het instituut staat, eenmalig open als minicamping. Dat gebeurt om geld in te zamelen voor de restauratie van de museumtuin. „De coronacrisis heeft er ingehakt. Voor de pandemie had Sonnenborgh een goede financiële positie, maar toen moesten wij dicht”, zegt directeur Maarten Reichwein, die maandag als eerste gaat proefkamperen.