Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier denkt dat de inzet van twintig noodpompen en de volle capaciteit van de gemalen voldoende is om nieuwe wateroverlast in de Noord-Hollandse polders te voorkomen. Dit ondanks de flinke hoeveelheid regen die naar verwachting maandag weer valt. Het beheersgebied van het schap is nog kletsnat door de extreem vele regen die in de nacht van vrijdag op zaterdag viel.