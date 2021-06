De Nederlandse universiteiten gaan pensioenfonds ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is dit besloten na gesprekken tussen de universiteiten en het grootste pensioenfonds van Nederland. Er is al langer kritiek op ABP omdat het fonds nog steeds veel investeert in bedrijven in de olie- en gasindustrie.