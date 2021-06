Staatsbosbeheer gaat met onder meer de gemeente Utrechtse Heuvelrug nadenken over de toekomst van het Lombokbos aan de noordkant van Leersum. Een deel van dat bos is compleet weggevaagd door het noodweer van vrijdag. Alle bomen zijn omgewaaid. Het is de vraag wat er nu moet gebeuren met het gebied, dat geen bos meer is, aldus gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer.