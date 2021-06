Het zindert van betekenis. We fietsen de Lingeroute. Een strakblauwe lucht, een overstekende ganzenfamilie, veelkleurige bloemenpracht. De hemelen verhalen de glorie van God. Wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat voel ik? Dat het werk van Zijn handen zo rijk en veelkleurig is, dat God goed is, dat Zijn trouw elke dag nieuw is… Dát zie, hoor, ruik en voel ik. Het zindert van betekenis. Zó ontmoet de veelkleurige schepping mij vandaag.