De meeste wegen en fietspaden in Leersum zijn opgeruimd en weer begaanbaar. Het gaat echter nog dagen en misschien wel twee weken duren voordat alles is opgeruimd in het dorp. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het dorp, dat onderdeel is van de gemeente, werd vrijdag getroffen door extreem noodweer waarbij negen mensen gewond raakten en talloze bomen omwaaiden.