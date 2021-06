Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, is wegens gezondheidsklachten nog steeds niet in staat te verklaren. Volgens zijn advocaten is er inmiddels „een medisch traject ingezet” om verbetering te brengen in zijn toestand. Wat de gezondheidsklachten zijn, willen de advocaten uit privacyoverwegingen niet in het openbaar vertellen.