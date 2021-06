Kwetsend en grof taalgebruik, het lijkt in de samenleving de gewoonste zaak van de wereld. Natuurlijk, een groepje moraalridders komt er nog tegen in het geweer. En als platvloerse woorden in de politiek opduiken –zoals heel recent in de soap rond Omtzigt– dan klinkt er heus wel kritiek. Maar dat is het dan. Of niet?