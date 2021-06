Duitse vakbond roept op tot staking bij Amazon op Prime Day

Een Duitse vakbond heeft medewerkers van webwinkelconcern Amazon opgeroepen met ingang van maandag enkele dagen in staking te gaan. De actie valt samen met Amazon Prime Day, een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar en dus een drukke periode voor Amazon. Hoeveel medewerkers aan de oproep gehoor geven, is nog niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of de staking gevolgen kan hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in Nederland.