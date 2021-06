Hij is pas zeven, maar weet al vanaf zijn derde dat hij meisje wil zijn. Sacha is een van de vele jongeren van dit moment in een verkeerd lichaam. Thuis is begrip, op school niet. Een bekrompen schoolhoofd en kleingeestige leerkrachten willen niet dat Sacha in meisjeskleren verschijnt. Gelukkig is er een kinderpsychiater die Sacha wel begrijpt, alles weet over genderdysforie en een behandeling voorstelt.