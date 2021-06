Van de 80.000 mensen die in 2020 na een ongeval in het ziekenhuis werden opgenomen, zijn er circa 400 meer overleden dan in 2018 en 2019. Het aantal sterfgevallen steeg van 2,4 naar 2,9 procent, melden de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Onderzoeksleider Michel Wouters neemt aan dat dit komt doordat er, als gevolg van de coronacrisis, minder mensen met mild tot ernstig hersenletsel op de intensive care zijn opgenomen.