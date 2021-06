Techinvesteerder Prosus daalt op rood Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs ging de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar recordresultaten, maar werd toch lager gezet. Ook de Europese beurzen gingen verder omlaag na de zware verliezen op vrijdag. De vrees voor een sneller dan verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten hield de markten in de greep. De rentezorgen werden verder aangewakkerd nadat het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, verklaarde dat de Amerikaanse rente mogelijk eind volgend jaar al wordt verhoogd.