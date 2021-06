De Nederlandse industrie is nu nog koploper in Europa als het gaat om afvalreductie en recycling. Maar de vooruitgang op dit vlak lijkt te stagneren en hoewel per gemaakt product steeds minder materiaal nodig is, groeit het totale materiaalgebruik in absolute zin nog altijd. Ook de totale hoeveelheid afval neemt de laatste jaren toe, waarschuwen economen van ING in een nieuw rapport.