Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, recordresultaten mede dankzij de investeringen in maaltijdbestelbedrijven. De beurshandel blijft daarnaast in het teken staan van de rentevrees in de Verenigde Staten.