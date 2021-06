Nikkei hard onderuit door rentevrees in VS

De aandelenbeurs in Tokio ging maandag hard onderuit. Beleggers gooiden hun aandelen in de uitverkoop door de vrees voor een sneller dan verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) liet afgelopen week al weten dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht en het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, deed daar vrijdag nog een schepje bovenop door te verklaren eind volgend jaar al een renteverhoging te verwachten.