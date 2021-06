In het liquidatieproces Marengo begint de rechtbank maandag - tien dagen later dan aanvankelijk de bedoeling was - aan de bespreking van een dubbeldossier dat het grootscheepse onderzoek naar de veronderstelde bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi aan het rollen heeft gebracht. Het gaat om de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H.