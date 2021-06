Een nieuw kabinet moet meer geld uittrekken voor het aanleggen van nieuwe wegen, wegenonderhoud en -beheer. Dat stelt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een interview met De Telegraaf. Bezuinigen op wegen, zoals D66, PvdA en GroenLinks willen, is volgens haar onverantwoord. „Er moet echt fors meer geld bij. Dat is onvermijdelijk.”