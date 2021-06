Bij de regionale en departementale verkiezingen die in Frankrijk zijn gehouden, lijkt de centrum-rechtse partij Les Républicains (LR) de vertegenwoordigers van het rechts-populistische Rassemblement National, geleid door Marine Le Pen, voor te blijven. Daar wijzen de eerste voorspellingen op nadat de stembussen in het land waren gesloten. RN deed het daarmee in de eerste ronde slechter dan verwacht.