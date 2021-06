De onderhandelaars namens Iran en de zes wereldmachten hebben hun besprekingen over de herinvoering van het kernakkoord uit 2015 in Wenen zondag opgeschort. Ze gaan terug naar huis voor beraad, omdat er volgens zegslieden nog de nodige verschillen moeten worden overwonnen voor een doorbraak. Een datum over hervatting van het internationale overleg is niet genoemd.