De dranghekken die zondag zijn neergezet bij de belangrijkste in- en uitgangen van de bossen rond Leersum lijken te helpen. Staatsbosbeheer is tevreden en meldt dat - nadat de hekken werden geplaatst - minder mensen het gebied probeerden in te gaan. Wel deelden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vijf boetes uit aan personen die het bord verboden toegang, dat op de dranghekken hing, negeerden.