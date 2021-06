De eigenaar van het containerschip dat in maart een tijdlang het Suezkanaal blokkeerde, heeft een nieuw compensatievoorstel gedaan aan kanaalautoriteit SCA. Daarom krijgen de partijen meer tijd om te onderhandelen over de te betalen schadevergoeding. Eigenlijk zou een rechter zondag met een uitspraak komen rond de kwestie, maar die is met twee weken uitgesteld.