Ook beleggers houden Amazon Prime Day waarschijnlijk in de gaten

Amazon Prime Day, een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar, houdt komende dagen waarschijnlijk niet alleen shoppers bezig. Naar verwachting zullen beleggers ook erg benieuwd zijn hoeveel er tijdens het evenement op maandag en dinsdag gespendeerd zal worden door consumenten verspreid over de wereld. Met name in de Verenigde Staten komt de economie de laatst tijd namelijk flink op stoom. Daardoor leven er op de financiële markten zorgen dat centrale banken eerder de rente willen verhogen en coronasteunmaatregelen gaan afbouwen. Dat laatste is iets wat beleggers niet graag willen.