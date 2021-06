De Britse luchtvaart- en reissector gaat woensdag een grote actiedag houden. Daarmee wil de branche de druk op de regering in Londen opvoeren om sneller met versoepelingen te komen van de reisbeperkingen voor Britten naar het buitenland. Piloten, stewardessen en reisagenten willen zich verzamelen in het centrum van de hoofdstad en op Britse luchthavens in de hoop zo meer steun te krijgen voor hun uitgangspositie.