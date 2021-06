Porsche gaat met de Duitse accuspecialist Custom Cells nieuwe accu’s maken voor elektrische sportwagens. Het Duitse automerk, onderdeel van autoconcern Volkswagen, steekt tientallen miljoenen in de onderneming. Daarmee krijgt Porsche bijna 84 procent van Custom Cells in handen en zou de productie in 2024 op kleinschalige wijze van start kunnen gaan.