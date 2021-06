Naar aanleiding van de hevige buien raadt de gemeente Amsterdam af zondag en maandag te zwemmen in open water. De vele regen leidde op een aantal plaatsen tot riooloverstorten, waardoor de waterkwaliteit op diverse plekken is verslechterd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meldt zondag dat het advies ook geldt voor een aantal andere gemeenten in het waterschapsgebied.