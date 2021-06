Het zwembad in Zeist is zondag ontruimd geweest vanwege een sterke, penetrante geur. Volgens de veiligheidsregio bleek het om een chloorlucht te gaan, die werd veroorzaakt door een storing in het proces in de machinekamer. Na ventilatie is de lucht weer weggetrokken en heeft de brandweer het zwembad weer vrijgegeven, zodat de bezoekers hun kleding konden ophalen.