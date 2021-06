Minstens vijftien mensen zijn omgekomen door schietpartijen in het noorden van Mexico. Mannen in terreinwagens schoten veertien mensen dood in verschillende wijken van de stad Reynosa aan de grens met de Verenigde Staten, meldt de krant Milenio zaterdag (lokale tijd) op basis van mededelingen van de autoriteiten. Bij een aanval op de politie viel nog een dodelijk slachtoffer.