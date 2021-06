De stroomstoring waardoor in de Rotterdamse woonwijk Zuidwijk in de nacht van zaterdag op zondag 2150 huishoudens zonder elektriciteit kwamen te zitten, is grotendeels verholpen. Volgens netbeheerder Stedin zitten 107 huizen nog zonder stroom, maar wordt er een noodaggregaat ingeschakeld om ook hen van elektriciteit te voorzien. Dat zal in de loop van de nacht gebeuren.