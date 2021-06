Raar dat rechts won en coalitie misschien linkser wordt?

Raar hoor, die formatie van 2021. Een rode draad in de verkiezingsuitslag was immers dat links verloor en rechts won. Hield de PvdA op 17 maart nog de nullijn, SP en GL verloren samen elf zetels. Rechts kreeg per saldo versterking. Tegenover verlies van CDA en PVV stond dat de VVD een zetel won, dat FVD met zes zetels groeide, dat JA21 met drie zetels zijn entree in de Kamer maakte en dat BBB met één ster aan het Haagse firmament verscheen.