In Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap noodpompen ingezet om de enorme hoeveelheid water weg te kunnen werken die vrijdagavond vooral langs de Noordzeekust uit de hemel kwam. In het gebied tussen Castricum en Schoorl viel in anderhalf uur 80 tot 100 millimeter regen, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. „Er viel een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt.”