„Als je ziet hoe sommige straten van Leersum erbij liggen, dan zijn we er nog goed vanaf gekomen.” Dat zei Frits Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zaterdagmiddag, kort nadat hij opnieuw ter plaatse was geweest in het gebied dat vrijdag door extreem noodweer is getroffen. „Het ziet er inderdaad uit alsof er een oorlog heeft gewoed. Grote, forse bomen zijn als luciferhoutjes geknapt.”