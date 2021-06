Zo’n tien tot twintig huizen in Leersum onbewoonbaar na noodweer

Naar schatting tussen de tien en twintig huizen in Leersum zijn voorlopig niet bewoonbaar na het noodweer van vrijdag. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht hebben de woningen ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De totale schade in de plaats op de Utrechtse Heuvelrug loopt naar schatting in de miljoenen, maar het Verbond van Verzekeraars kan daar zaterdagochtend nog niets over zeggen.