Het is een onderwerp dat in coronatijd tot stevige botsingen heeft geleid: een overheid die onze vrijheden aan banden legt. Critici menen dat de politiek veel te ver gaat in het opwerpen van belemmeringen, ook als er een pandemie woedt. Ook al zijn zulke maatregelen niet bedoeld om ons te knevelen, maar om ons te beschermen.