Tussen de aardappelen, tarwe en bieten duikt op de Nederlandse akkers steeds vaker een ongewoon gewas op: knoflook. Miljoenen verse bollen komen in juli uit de kleigrond van onder meer Dronten. Dat Nederlanders zich dit streekproduct in opkomst ook goed laten smaken, blijkt uit het succes van knoflookrestaurant

Look in Rotterdam. En de beruchte knoflookadem?

Die gaan ze te lijf met peterselie.