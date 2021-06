De beveiligingsmaatregelen rondom de afpersingszaak van een fruitbedrijf in het Gelderse Hedel leggen een groot beslag op de capaciteit van de politie. „We zetten capaciteit en expertise uit het hele land in, zegt districtschef Aart Garssen van de politie Gelderland-Zuid in De Telegraaf. Volgens de krant lopen tussen de driehonderd en vierhonderd medewerkers, directieleden en hun familieleden gevaar.