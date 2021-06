Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen schade hebben door de aardbeving bij het Groningse Stedum. Daar deed zich in de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na 01.00 uur, een schok voor met een kracht van 2.3, op een diepte van 3 kilometer. Het KNMI meldde aanvankelijk dat de beving was gemeten bij het naburige Loppersum, maar stelde dat later bij.