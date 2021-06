Wall Street kent slechtste beursweek sinds februari

Wall Street heeft de beursweek vrijdag met flinke koersverliezen afgesloten. De brede S&P 500-index kende in New York zelfs de slechtste week sinds februari. Rentevrees en zorgen over het afbouwen van monetaire steun drukten duidelijk op het sentiment van Amerikaanse beleggers. Nadat de Federal Reserve een paar dagen terug had aangekondigd dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht, deed het hoofd van de Fed van St. Louis, James Bullard, hier vrijdag nog een schepje bovenop. Hij verwacht eind volgend jaar al een renteverhoging.