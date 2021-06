Winkeliers zijn blij dat er straks weer meer mogelijk is in de horeca door de aangekondigde coronaversoepelingen. Volgens directeur Udo Delfgou van winkeliersorganisatie INretail varen binnensteden en winkelcentra hier als geheel wel bij. Ook is hij blij dat mensen straks geen mondkapje meer op hoeven als ze een winkel bezoeken.