‘Delta-variant nu al 10 procent in steden, zal verder verspreiden’

Het is waarschijnlijk dat de zogeheten Delta-variant van het coroncavirus op een gegeven moment de boventoon gaat voeren in het aantal coronabesmettingen, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge vrijdag tijdens de persconferentie. Het RIVM schat dat in de grote steden nu al 10 procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn, meldde hij. Deze variant lijkt iets besmettelijker dan de huidige varianten van het virus en lijkt zich ook minder aan te trekken van één prik van het vaccin AstraZeneca.