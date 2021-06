‘Hausse aan lastminutevakanties als onduidelijkheid straks weg is’

Binnen de reisbranche groeit het vertrouwen in het zomerseizoen, nu mensen naar verwachting vanaf 1 juli met een digitaal coronapaspoort vrij kunnen reizen naar Europese bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar over de precieze invulling hiervan is nog veel onduidelijk. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht een „hausse” aan lastminuteboekingen als de onduidelijkheden komende twee weken worden weggenomen.