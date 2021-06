Stevige verliezen op Europese beurzen door nieuwe rentevrees

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige verliezen het weekend in gegaan. Net als op Wall Street leefde ook aan deze zijde van de Atlantische Oceaan de rentevrees weer op. Beleggers zijn geschrokken van opmerkingen van het hoofd van de Federal Reserve van St. Louis. Die heeft gezegd dat hij eind volgend jaar al een renteverhoging verwacht in de Verenigde Staten, wat nog sneller is dan de Fed eerder deze week aangaf bij zijn rentebesluit. Ook vertelde de centralebankier dat de Fed-bestuurders inmiddels praten over een mogelijke verlaging van het tempo van hun opkoopprogramma van obligaties.