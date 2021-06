Het aantal mensen dat met de trein reist, neemt toe sinds de aanpassing van het reisadvies in mei. De NS meldde vrijdag dat de drukte op doordeweekse dagen is opgelopen tot ongeveer 45 procent ten opzichte van 2019. Vorige week vrijdag was er zelfs een bezetting van boven de 50 procent, met bijna 600.000 reizigers. Dat is het hoogste aantal van dit jaar.