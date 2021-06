„De liefde voor metaal heb ik van mijn opa. Hij is een soort uitvinder. Zit vol met ideeën en brengt die ook vaak in de praktijk. Zijn zoon, dus mijn oom, heeft een metaalbedrijf. Toen ik daar als kleine jongen kwam, vond ik die geur van metaal al heerlijk. Mijn ouders wonen in Moerkapelle. Op het vmbo van het Driestar College in Gouda koos ik voor de richting metaaltechniek, want ik wilde graag gaan lassen.