Vertrouwen in de EU? Eerst deze to-dolijst afwerken

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Brussel is maar al te goed bekend met deze uitdrukking. Het vertrouwen dat de burgers van de Europese lidstaten hebben in de unie schommelt al jaren. Dat is zeker niet anders tijdens de huidige coronapandemie. De relatief trage reactie van de Europese Unie aan het begin van de uitbraak om gezamenlijk de situatie weer onder controle te krijgen, is schadelijk gebleken voor het vertrouwen van de burger in het Europese project.