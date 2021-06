AH moet franchisenemers mogelijk alsnog miljoenen betalen

Albert Heijn moet mogelijk alsnog miljoenen overmaken naar ondernemers die via een franchisecontract winkels van de supermarktketen exploiteren. De franchiseondernemers voelen zich over een reeks van jaren benadeeld door Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize op het gebied van prijzen, bonussen en kosten. In de slepende kwestie oordeelde de Hoge Raad vrijdag dat de zaak opnieuw moet worden behandeld. Albert Heijn zette vanwege de kwestie eerder 17 miljoen euro opzij.